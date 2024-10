30-Jähriger erleidet durch Unfall in Wullenstetten Gehirnerschütterung

Ein 50-jähriger Autofahrer ist am Freitag gegen 12 Uhr in Wullenstetten in die linke Seite eines anderen Autos gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der 50-Jährige auf der Max-Planck-Straße in südwestlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung mit der Pestalozzistraße übersah er das Auto eines 30-Jährigen, der von rechts kam und Vorfahrt gehabt hätte und stieß mit ihm zusammen.

30-Jähriger erleidet durch Unfall in Wullenstetten leichte Gehirnerschütterung

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 30-Jährige Kopfschmerzen, der Rettungsdienst stellte eine leichte Gehirnerschütterung fest, die nach Angaben der Polizei allerdings nicht weiter behandelt werden musste. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden an seinem Auto schätzt die Polizei auf etwa 2500 Euro, den Schaden an dem Pkw des 30-Jährigen auf etwa 4000 Euro. Beide Pkw blieben dennoch fahrbereit. Den 50-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)