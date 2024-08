Unfälle auf Straßen in und um Senden: Fahrzeuge stoßen zusammen

Zwei Verkehrsunfälle in und um Senden haben sich am Dienstag ereignet. Am Morgen fuhr ein Autofahrer in der Römerstraße in Wullenstetten vom Fahrbahnrand an, um in den fließenden Verkehr einzufädeln. Dabei übersah er einen von hinten kommenden Wagen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Am späten Nachmittag fuhr laut Polizeibericht der Fahrer eines Kleintransporters von der Bundesstraße B28 kommend auf die Staatsstraße 2031 in Richtung Sendener Stadtmitte. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er den von hinten herannahenden Fahrer eines Motorrollers. Es krachte auch in dieser Situation. Der Rollerfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Er kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5000 Euro. (AZ)