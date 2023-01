Zwei Kaninchen verschwunden: Wurden sie gestohlen?

In Senden verschwinden zwei Kaninchen aus einem Garten. Die Polizei ermittelt, ob es sich um Diebstahl handelt oder ob sie Opfer eines Raubtiers wurden?

In Senden sind vermutlich zwei Kaninchen aus einem Garten in der Rüländerstraße gestohlen worden. Laut Polizeiangaben verschwanden die Kleintiere, die sich in einem Käfig befanden, im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag.

Darüber hinaus fiel auf, dass auch Heu fehlte. Derzeit ist aber noch unklar, ob es sich tatsächlich um einen Diebstahl handelt oder ob die Kaninchen Opfer eines Raubtieres geworden sind. Die Polizei Senden ermittelt. (AZ)