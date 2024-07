Fußball-Bezirksligist TSV Neu-Ulm war ganz nah dran an der Überraschung. In der ersten Runde des württembergischen Verbandspokals sahen die Gastgeber gegen den Landesligisten Rot-Weiß Weiler bis kurz vor Schluss schon wie die Sieger aus, mussten sich dann aber in einer wahren Hitzeschlacht bei über 30 Grad in der Verlängerung geschlagen geben.

