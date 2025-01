So war die Aufführung des Musicals „Siddhartha“ in Vöhringen

Mit der Inszenierung des Musicals „Siddhartha“ von Stefan Zimmermann wurden die Besucherinnen und Besucher des Vöhringer Kulturzentrums in eine Welt geführt, die mit der Hippiebewegung in den 60er-Jahren eine Renaissance erlebte: Gewaltlosigkeit – „make love, not war“ – war das Credo der Hippie-Gemeinde. Hermann Hesse (1877 -1962) fing seine Eindrücke von Reisen nach Sri Lanka und Indonesien ein und verarbeitete sie in seiner Erzählung „Siddhartha“. Ausdrücklich betont wird in verschiedenen Begleitlektüren des Musicals, dass Hesses Werk „lediglich als Inspirationsquelle gedient hat.“ Dennoch werden Zitate von Hesse – wie „und in jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft“ – wörtlich übernommen.

