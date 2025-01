Zum Auftakt einer „glückseligen Fasnet“ wurde getanzt und gesungen

Mit einem farbenfrohen Häsumzug und lautstarker Guggenmusik haben die Illertaler Wasserbätscher am Samstag bei einbrechender Dunkelheit in Illertissen die Fasnet eröffnet. 29 Zünfte und Gruppen sowie geschätzt zweitausend Gäste am Straßenrand konnten es kaum erwarten, zu den Ersten zu gehören, die in der Region die närrische Jahreszeit einläuten. Die Wasserbätscher mit rund 55 Mitgliedern liefen selbst nicht mit, um ihre Gastgeberrolle – nicht zuletzt bei der anschließenden Narrenparty auf dem Festplatz – perfekt auszufüllen. Dafür ließ ihr Moderator Klaus Butterhof das Publikum mit Anekdoten und Sprüchen tief in die Narrenwelt eintauchen.

