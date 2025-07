Sommer-Feeling pur beim IGV-Konzert

Wenn der Sommer so bunt und strahlend ausfällt wie das Konzert des Illertal-Gymnasiums, darf man sich auf die kommenden Wochen freuen. Knapp 100 Schülerinnen und Schüler gestalteten einen sommerlich musikalischen Bilderbogen, angefüllt mit bekannten fetzigen und emotionsgeladenen Songs wie „Born to be wild“ mit der Solistin Naila Lia Ocak, „Rolling in the Deep“, „California Dreaming“ oder mit dem karibischen Volkslied „Banana Boat Song.“

Gelungenes Konzert am Illertal-Gymnasium iin Vöhringen

Ein Höhepunkt war die Uraufführung von „Valse“, komponiert von IGV-Schüler Aaron Knoll, eigens für das IGV-Orchester geschrieben. Das Besondere daran: der junge Musiker hatte vorher dem Publikum seine persönliche Interpretation nahegebracht. Das Konzert unter Leitung von Carola Finking, an ihrer Seite aus der Fachschaft Musik Karoline Mauer und Valerie Probst zeigte deutlich, mit wie viel Empathie die jungen Sängerinnen und Sänger und Musiker und Musikerinnen sich auf ihren Auftritt vorbereitet hatten.

Am Schluss das pulsierende „Viva la Vida“, das einen Beifallssturm auslöste. Wenn das IGV auch nicht offiziell einen musischen Zweig hat, so wurde deutlich, wie hoch der Stellenwert Musik am IGV gepflegt wird.