Sommer-Serenade der Bläserjugend und der Stadtkapelle Vöhringen mit heißer Musik

Wenn sich der Sommer im Moment auch recht launisch zeigt, so machte die Sommer-Serenade der Bläserjugend im Zusammenwirken mit der Vöhringer Stadtkapelle die fehlende Wärme durch heiße Rhythmen wieder wett. Es sollte ein Open-Air-Event werden – stattdessen wurde es ein Indoor-Festival im Wolfgang-Eychmüller-Haus. Die Gästeschar war groß.

Die Sommer-Serenade war das Abschiedskonzert von Dirigent Weisenberger

Fabian Weisenberger, seit elf Jahren Dirigent der Bläserjugend, gab sein Abschiedskonzert. Der talentierte Dirigent, der seit Jahren die Bläserjugend von Erfolg zu Erfolg geführt hat, verabschiedete sich mit einem anspruchsvollen Programm. Was Rang und Namen hat, war zu hören: Auszüge aus „The Beauty and the Beast“, „Tarzan“, das romantische „Pocahontas“, „High School Musical“ mit intensivem Percussion-Einsatz, „Lord of the Rings“, „Tanz der Vampire“ und so manch anderes musikalisches Schmankerl.

Ein wunderschönes Programm – ausgefeilt und klangintensiv. 55 Musikerinnen und Musiker bildeten das große Orchester. Einen besseren Abschied hätte sich Weisenberger nicht wünschen können. Charmant führte Stella Coniglio durchs Programm.