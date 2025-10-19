Nach 1:1 gegen Eichstätt: FV Illertissen ist seit sechs Spielen ungeschlagen

Mit einem 1:1 (1:0) gegen den VfB Eichstätt wahrte der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern seine Serie von sechs Spielen ohne Niederlage, musste sich aber gegen den starken Aufsteiger den Punkt hart erkämpfen.

Die Führung zur Halbzeit durch ein Tor von Marco Hingerl war verdient, doch nach der Pause kamen die Gäste schon bald zum Ausgleich. Da zeigten sie auch streckenweise, warum sie von den vergangenen neun Spielen nur eines verloren haben. „Wir haben es da dann nicht mehr geschafft, das Tempo hoch zu halten“, sagte Trainer Holger Bachthaler. Seine Mannschaft war zu Beginn des Spiel feldüberlegen, es fehlte aber zunächst die nötige Durchschlagskraft. Eichstätt stand kompakt und ließ kaum etwas zu. Lediglich in der 20. Minute wurde es vor dem Gästetor gefährlich, doch Milos Cocic wurde bei seinem Kopfball nach der Flanke von Yannick Glessing leicht gestoßen, konnte nicht mit Wucht abschließen. Nach einer halben Stunde musste bei den Illertissern Tobias Rühle verletzt vom Platz, wurde durch Daniel Gerstmayer ersetzt.

Wie aus dem Nichts gelingt dem VfB Eichstätt der Ausgleich

Wenige Minuten später gelang dem FVI das 1:0 (35.). Hingerl traf mit einem fulminanten Schuss in den Winkel – erst das elfte Gegentor für Eichstätt im bisherigen Saisonverlauf. Die Gäste kamen prompt mit deutlich mehr Schwung und Elan aus der Kabine. Zunächst vergab Pascal Schittler mit seinem Kopfball aus vollem Lauf (49.) ehe wie aus dem Nichts der Ausgleich zum 1:1 gelang: Kevin Mutove setzte sich in einem Kopfballduell durch und traf aus rund fünf Metern ins Netz (55.). Insofern ärgerlich für die Illertisser, weil sie kurz zuvor eigentlich auf 2:0 hätten erhöhen können. Daniel Gerstmayer hatte abgezogen, Torhüter Nikolai Sauernheimer konnte nur abklatschen, doch Johannes Mayer wehrte mit einer „Monstergrätsche“ den Nachschuss von Yannick Glessing ab. Im weiteren Verlauf hatte keine der beiden Mannschaften zwingende Aktionen.

Beim FV Illertissen macht sich der Kräfteverschleiß bemerkbar

Gerade bei den Illertissern machte sich der Kräfteverschleiß der vergangenen Wochen bemerkbar, ohne dass man ihnen Bemühungen absprechen konnte. „Unterm Strich müssen wir zufrieden sein mit dem Unentschieden“, sagte Bachthaler. Und weiter meinte er: „Wir waren mit viel Ballbesitz ins Spiel gestartet, hatten auch gute Aktionen, aber nur bis zum Strafraum. Dann fehlte uns die letzte Klarheit im letzten Drittel.“

FV Illertissen: Zok – Kopf (68. Milic), Zeller, Neuberger – Heckmann (46. Irigoyen), Hingerl, Gölz – Cocic, Pfaumann (68. Hausmann), Glessing – Rühle (30. Gerstmayer/84. Fofana).