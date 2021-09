„Bayern will dich: Das ist das schönste Gefühl für einen jungen Spieler"

Plus Dennis Waidner aus Nersingen hat seinen Kindheitstraum verwirklicht und ist aktiver Fußballprofi. Momentan spielt er für die Würzburger Kickers in der 3. Liga.

Dennis Waidner sitzt während unseres Interviews in seiner Würzburger Wohnung. Hier lebt er erst seit kurzer Zeit, ursprünglich kommt er aus Nersingen. Der Fußball und er, das ist eine Geschichte, die schon im Alter von vier Jahren begann. Schnell wurde klar: Dennis ist besser als die meisten anderen. Es folgte der Wechsel zum SSV Ulm 1846 Fußball, ein paar Jahre später ging es zu den Bayern. Mit der Reservemannschaft des Rekordmeisters, dem FC Bayern München II, wurde er 2020 Drittliga-Meister. Ein Jahr später folgte dann der Absturz: Platz 18, Abstieg. Seit dieser Saison ist der 20-Jährige wieder in der dritten Liga für die Würzburger Kickers aktiv. Ein Gespräch über seine Rolle im neuen Verein, seine bisherige Karriere und seine fußballerischen Pläne für die Zukunft.