Alexander Kopf kehrt zum Regionalligisten FV Illertissen zurück

Zwei Tage nach dem 3:1-Sieg gegen den TSV Aubstadt in der Regionalliga Bayern meldet der FV Illertissen einen weiteren Neuzugang, der ein Rückkehrer ist. Mit Alexander Kopf kommt ein bekanntes Gesicht wieder zum FVI. Er war von Januar 2022 bis zum Sommer 2023 schon einmal dort im Einsatz, machte 50 Spiele für den Verein. Dann war er zur U23 des FC Schalke 04 gewechselt.

Auf 26 Einsätze kam der 23-Jährige dort in der Regionalliga West. Mit Beginn der neuen Saison wurde er von den Schalkern aber nicht weiterverpflichtet, da er nicht mehr unter die U23-Regelung fiel.

Der gebürtige Biberacher wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet. Illertissens Sportlicher Leiter Sergio Pereira freut sich über die Rückkehr und sagt: „Mit Alex Kopf konnten wir einen alten Bekannten langfristig ins Illertal zurückholen. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar, gibt uns als Linksfuß mehr Möglichkeiten zu variieren. Außerdem ist er erst 23 Jahre alt und damit mit seiner Entwicklung noch längst nicht am Ende.“