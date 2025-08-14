Anpfiff in der Bezirksliga: Wer hat das Zeug zum Meister?

Für den Großteil der Konkurrenz in der Bezirksliga Donau-Iller ist klar: Der Weg zum Titel in der Saison 2025/2026 führt nur über die SGM Aufheim-Holzschwang. Gut, das liegt gewissermaßen auf der Hand. Die Mannschaft von Trainer Johannes Paul mischte in der abgelaufenen Runde lange im Kampf um die Spitze mit, musste sich dann aber den beiden späteren Landesliga-Aufsteigern TSV Neu-Ulm und SC Staig beugen und wurde Dritter. Doch der Coach spricht nicht gerne über vergangene Erfolge und will von der Favoritenrolle nichts wissen. Paul sagt: „Ich kann es verstehen, dass uns viele ganz oben sehen. Aber wir machen uns keinen Druck mit irgendwelchen Zielsetzungen, schon gar nicht in Richtung Aufstieg. Wir schauen einfach, wie lange wir an der Spitze mitschwimmen können.“
