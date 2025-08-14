Icon Menü
Bezirksliga 2025/2026: SGM Aufheim-Holzschwang und Türkgücü Ulm sind die großen Favoriten

Lokalsport

Anpfiff in der Bezirksliga: Wer hat das Zeug zum Meister?

Die SGM Aufheim-Holzschwang zählt in der Bezirksliga zu den Favoriten auf den Aufstieg. Auch Türkgücü Ulm will in die Landesliga – und hat kräftig aufgerüstet.
Von Stephan Schöttl
    • |
    • |
    • |
    Johannes Paul gibt bei der SGM Aufheim-Holzschwang nach wie vor als Trainer die Richtung vor.
    Johannes Paul gibt bei der SGM Aufheim-Holzschwang nach wie vor als Trainer die Richtung vor. Foto: Horst Hörger

    Für den Großteil der Konkurrenz in der Bezirksliga Donau-Iller ist klar: Der Weg zum Titel in der Saison 2025/2026 führt nur über die SGM Aufheim-Holzschwang. Gut, das liegt gewissermaßen auf der Hand. Die Mannschaft von Trainer Johannes Paul mischte in der abgelaufenen Runde lange im Kampf um die Spitze mit, musste sich dann aber den beiden späteren Landesliga-Aufsteigern TSV Neu-Ulm und SC Staig beugen und wurde Dritter. Doch der Coach spricht nicht gerne über vergangene Erfolge und will von der Favoritenrolle nichts wissen. Paul sagt: „Ich kann es verstehen, dass uns viele ganz oben sehen. Aber wir machen uns keinen Druck mit irgendwelchen Zielsetzungen, schon gar nicht in Richtung Aufstieg. Wir schauen einfach, wie lange wir an der Spitze mitschwimmen können.“

