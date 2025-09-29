Neuer Trainer, neue Spielidee: Wie gelingt der Umbruch bei der BG Illertal?

Sie waren in den vergangenen Jahren wahrlich erfolgsverwöhnt. Eine beeindruckende Serie von über 60 Siegen hat die Basketballer der BG Illertal, einem Zusammenschluss aus TSV Illertissen und SC Vöhringen, bis in die 2. Regionalliga geführt. Dort musste die Mannschaft in der vergangenen Saison erst einmal lernen, auch wieder mit Niederlagen umzugehen. Am Ende stand ein beachtlicher fünfter Platz. Mit einem solchen Ergebnis wäre Abteilungsleiter und Sportvorstand Giuseppe D’Angelo der Spielzeit 2025/2026 einverstanden. Er sagt: „Es ist aktuell aber noch schwer einzuschätzen, wie stark wir wirklich sind.“ Denn bei der BG Illertal gab es über den Sommer einen großen Umbruch, Trainerwechsel inklusive.

Leistungsträger wie Ivan Lakic und Dejan Puhali haben den Verein verlassen, dafür sind mit Patrick Antic, Felix Eberhardt, Paul Schorr (alle von der TSG Söflingen), Lucca Bretz und Felix Bolkart (beide aus der Ulmer Basketball-Organisation BBU/Ratiopharm) fünf Neuzugänge an Bord. Aus der eigenen Jugend kommen Matti Kordi und Erdal Kalkan in den Herrenbereich. Bei den Personalplanungen profitierte D’Angelo von den erfolgreichen Vorjahren, die BGI hat sich inzwischen über das Illertal hinaus einen Namen gemacht. Der Abteilungsleiter meint: „Für uns war das nach vielen Jahren Kontinuität im Kader eine neue Situation. Aber wir haben unsere Wunschspieler dazubekommen.“ Dass sich die Mannschaft in der neuen Konstellation erst finden und einspielen muss, haben die Verantwortlichen einkalkuliert. „Das geht nicht von heute auf morgen, es dauert einfach“, sagt D’Angelo.

Offensiv-Basketball wie ihn die deutsche Nationalmannschaft praktiziert

Erschwert wird dieser Prozess durch einen weiteren einschneidenden Wechsel: Der 29-jährige Max Kihm trägt als neuer Cheftrainer die sportliche Verantwortung. Er trainierte zuletzt die TuS Holzkirchen in der Bezirksliga, davor war er in der 2. Regionalliga beim TSV Weilheim sowie bei der DJK München als Trainer aktiv. Er kennt demnach die Spielklasse, bringt seine eigenen Vorstellungen und taktischen Ideen mit nach Illertissen. Aus diesem Grund hat die Saisonvorbereitung bereits im Mai begonnen, deutlich früher als in den vergangenen Jahren. „Bei 100 Prozent sind wir noch nicht, das ist alles sehr komplex. Aber es sieht schon richtig gut aus“, erzählt der Sportvorstand. Kihm will mit der BG Illertal ähnlich offensiv Basketball spielen wie es die deutsche Nationalmannschaft derzeit so erfolgreich praktiziert. Für die Spieler bedeutet das: Sie müssen ein komplett neues System verinnerlichen. Auch Akteure, die bislang keine Hauptrolle auf dem Spielfeld hatten, bekommen mehr Verantwortung. „Ich freue mich drauf. Das wird auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer attraktiver und spannender“, sagt D’Angelo.

Am Samstag kommt Absteiger TV Augsburg in die Vöhlinhalle nach Illertissen

Erstmals richtig gefordert werden seine Korbjäger am Samstag (19 Uhr), dann ist Absteiger TV Augsburg zu Gast in der Illertisser Vöhlinhalle. D’Angelo glaubt: „Das wird gleich eine richtige Standortbestimmung für uns.“ Zu den großen Favoriten in der 2. Regionalliga zählt er neben den Absteigern Augsburg und Treuchtlingen auch Traunstein und Rosenheim.