Bundesliga-Start: So tippt Ben Miller von der SGM Ingstetten/Schießen den ersten Spieltag

Der Auftakt zur Saison in der Fußball-Kreisliga A 3 verlief für Ben Miller mit der SGM Ingstetten/Schießen erfolgreich. Am Ende sprang ein 2:0 im Derby beim FV Weißenhorn heraus. Am Sonntag (15 Uhr) folgt das erste Heimspiel der Runde gegen Neuling TSF Ludwigsfeld. Hier gehen die Roggenburger als klarer Favorit in die Partie. In puncto Saisonziel gibt sich der 21-Jährige eher zurückhaltend: „Wir wollen von Spiel zu Spiel denken und bestenfalls oben mitspielen.“ Der Abwehrrecke befindet sich in einer Ausbildung zum Industriekaufmann, bei der er im September sein zweites Lehrjahr beginnt. Sportlich gesehen hält er seit frühester Jugend seinem SV Ingstetten die Treue. Das sind seine Expertentipps:

