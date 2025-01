„Eiskalte Hölle“: Die Devils sind auch auf der Leinwand zu sehen

Seinen ersten Film hat er mit zwölf Jahren gedreht. Aus animierten Szenen mit Legofiguren. Doch das war Marcel Greiner nicht genug. Irgendwann kamen Reisevideos dazu, alles wurde mit der Zeit professioneller. Inzwischen ist der 24-Jährige, der in Pfuhl aufgewachsen ist und jetzt in Ulm lebt, mit seinem „Arctic Studio“ selbstständig, dreht Imagefilme für regionale Unternehmen und Vereine, unter anderem für die Turner des TSV Pfuhl. Seine Werke flimmern nicht mehr nur auf der Leinwand daheim, sondern sind als Werbespots sogar im Kino und in der Ratiopharm-Arena zu sehen. Für ein großes Publikum. In einem seiner neuesten Videos spielen die Sportler des Eishockey-Bayernligisten Devils Ulm/Neu-Ulm die Hauptrolle. „Ich bin generell ein begeisterter Sport-Fan und schaue mir in Ulm nicht nur Eishockey, sondern auch Fußball und Basketball an“, sagt Greiner, der früher als Werkstudent schon für Ratiopharm Ulm tätig war.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Imagefilm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis