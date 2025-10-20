Devils Ulm/Neu-Ulm betreiben im Bayernliga-Derby beste Eigenwerbung

Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat das Derby in der Eishockey-Bayernliga gegen den ESC Kempten mit 6:1 (0:1/1:1/5:0) klar gewonnen. Dabei betrieben die Ulmer vor 924 Zuschauerinnen und Zuschauern beste Eigenwerbung, denn sie dominierten den größten Teil der Partie und durften sich am Ende zu Recht von den vielen Fans feiern lassen. Durch den Erfolg fuhren die Donaustädter, die bereits am Freitag in Klostersee 4:2 gewonnen hatten, am Wochenende sechs Punkte ein und sprangen auf Platz sechs der Tabelle.

Von Beginn an setzten die Hausherren die Gäste unter Druck, mussten aber früh einem Rückstand hinterherlaufen. Pascal Dopatka brachte mit einer feinen Einzelleistung die Sharks in Führung (4.). Die Ulmer hatten durch Louis Herbrik, Bohumil Slavicek und Valentin Dér beste Chancen, scheiterten aber am bis dahin unüberwindbaren ESC-Torhüter Jakob Nerb und gingen daher mit dem Rückstand in die Drittelpause.

Alexander Rudkovski schließt sein Solo mit dem 3:1 ab

Zu Beginn des Mitteldrittels hatten die Devils zunächst bei einem Pfostentreffer der Gäste Glück (23.), schafften aber zwei Zeigerumdrehungen später den Ausgleich. In Überzahl gelang über die tschechische Kombination Slavicek, Martin Podesva und Jakub Bernad das 1:1. In der Folge waren die Devils weiter am Drücker, ein weiterer Treffer fiel zunächst aber nicht. Die Devils durften sich bei ihrem Schlussmann David Heckenberger bedanken, dass sie kurz vor Drittelende in Unterzahl nicht das zweite Gegentor kassierten. In den letzten Durchgang starten die Gastgeber erneut dominant, Podesva gelang früh per Bauerntrick die 2:1-Führung (44.). Das schönste Tor des Abends folgte nur vier Minuten später, als Alexander Rudkovski seinen Alleingang aus dem eigenen Drittel mit einem Schuss ins Kreuzeck vollendete und für Ekstase im Eisstadion sorgte. Lediglich zwei Minuten später erzielte Ludwig Danzer per Konter das 4:1.

Trainer Michael Bielefeld ist zufrieden mit seiner Mannschaft

Bei den Sharks ging in dieser Phase nichts mehr, den Ulmern hingegen gelang alles. So durfte erneut Podesva in Überzahl den fünften Treffer bejubeln (53.). Den Schlusspunkt setzte sein Landsmann Bernad, der per Konter in Unterzahl das 6:1 erzielte (56.). Devils-Trainer Michael Bielefeld war nach der Partie zufrieden und meinte: „Wir sind mit vier Reihen marschiert, haben Kempten immer unter Druck gesetzt und deshalb auch verdient gewonnen.“