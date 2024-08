Der FC Silheim hat in der Kreisliga A3 zum Auftakt überrascht und den hochgehandelten FV Weißenhorn mit 2:1 besiegt. Auch wenn es ein knapper Erfolg für die Bibertaler war, geht er am Ende in Ordnung. Ihr Trainer Stefan Walke sagte: „Ich glaube, wir gehen als verdiente Sieger vom Platz, vor allem wegen unserer guten ersten Hälfte.“

