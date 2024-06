Fußball

33 Tage nach Saisonende: Beim FV Illertissen geht es wieder zur Sache

Plus Fußball-Regionalligist FV Illertissen startet einen Monat vor Beginn der Saison mit der Vorbereitung. Mit Leander Vochatzer ist ein weiterer Neuzugang dabei.

Von Hermann Schiller, Hermann Schiller, Stephan Schöttl

33 Tage nach dem letzten Punktspiel in der Regionalliga Bayern bei der SpVgg Greuther Fürth II sind die Fußballer des FV Illertissen auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Zum Auftakt der Vorbereitung begrüßte Cheftrainer Holger Bachthaler 24 Spieler – und richtete zusammen mit dem Sportlichen Leiter Sergio Pereira einführende Worte an den neuen Kader.

Bachthaler und Pereira hatten Lob parat, da die Spieler über die Sommerpause alle ihr Fitnessprogramm pflichtbewusst bewältigt hatten. Der Konkurrenzkampf sei bei 23 Feldspielern und 3 Torhütern groß. Es liege an jedem allein, damit umzugehen. Man wolle auch in dieser Saison wieder vorn dabei sein. Eine Garantie für Stammplätze gebe es nicht. Zu den bisherigen FVI-Kickern gesellten sich am Montagabend auch die Neuzugänge Luka Petrovic (1. FC Heidenheim), Luis Pfaumann (TSV Berg), Milos Cocic (1860 München), Jonathan Muiomo (SSVg Velbert), Markus Ponath (FC Ingolstadt), Maximilian Weisbäcker (TSV Aubstadt) und Leander Vochatzer. Seine Verpflichtung hatte der Verein erst kurz vor Trainingsauftakt bekannt gegeben. Vochatzer spielte zuletzt bei der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest. Dort absolvierte er insgesamt 142 Partien, erzielte 24 Tore. Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler sagt über den neuen Mann: „Mit Leander Vochatzer haben wir einen kampfstarken Offensivspieler verpflichtet, der durch seine Torgefährlichkeit und Einsatzbereitschaft in der Regionalliga Südwest überzeugt hat. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zukunft mit ihm.“

