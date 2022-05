Auf Babenhausen wartet im Kampf um den Klassenerhalt jetzt der TSV Legau

Für die Fußballer des TSV Babenhausen geht der Kampf um den Klassenerhalt weiter. Am Samstag wartet der Kreisliga-Zweite TSV Legau. Doch selbst ein weiterer Sieg könnte noch nicht reichen.

Nach dem dramatischen 3:2-Sieg am vergangenen Mittwoch im Relegationsspiel gegen den BSK Olympia Neugablonz geht es für den TSV Babenhausen am Samstag in die zweite Runde der Relegation zur Bezirksliga. Um 18 Uhr trifft das Team von Trainer Ralf Merk in Heimertingen auf den TSV Legau.

Wie berichtet, stand der TSV Babenhausen schon mit einem Bein in der Kreisliga, konnte sich aber dank zweier später Treffer in die Verlängerung retten und siegte schließlich durch ein Eigentor der Neugablonzer. Die Spieler des TSV Legau konnten dem Treiben entspannt zuschauen und kommen nun ausgeruht nach Heimertingen. Als Zweiter der Kreisliga Süd qualifizierte sich das Team von Salvatore Abate für die Relegation und träumt nach über 20 Jahren von der Rückkehr in die Bezirksliga Süd. Es wird bei den Fuggermärktlern eine ähnlich starke Defensivleistung notwendig sein, um das Legauer Sturmduo Marco Faller und Jochen Wölfel in Schach zu halten. Die beiden erzielten während der Saison zusammen 40 Treffer.

In der Offensive setzt Babenhausen auf die gewohnte Offensivreihe um Fatih Ademi (14 Treffer) und Kai Reinert (12). Marius Staiger wird nach seinem Wechsel auf die Rechtsaußenposition wieder ins Tor zurückkehren. Der "Retter" vom Mittwochabend, Routinier Stefan Schlögel, steht wieder als Joker zur Verfügung.

So geht es weiter in der Relegation

Dass ein Sieg gegen Legau schon zum Klassenerhalt reicht, ist mittlerweile unwahrscheinlich. Durch die 0:3-Niederlage des TSV Aindling gibt es voraussichtlich maximal drei freie Plätze in der Bezirksliga und ein weiteres Spiel gegen den Sieger der Partie Dinkelscherben gegen Lautrach-Illerbeuren wäre notwendig.