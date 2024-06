Fußball

16:07 Uhr

Bei der SGM Buch/Obenhausen ist die Trainersuche abgeschlossen

Plus Die SGM Buch/Obenhausen steht in den Startlöchern. Nach Harry Haug und Uli Klar für die erste Mannschaft sind nun auch die anderen Trainerpositionen besetzt.

Von Stephan Schöttl

Wieder machen zwei Nachbarvereine künftig gemeinsame Sache: Wie bereits mehrfach berichtet, gehen die Fußballer der TSV Buch und des TSV Obenhausen ab der kommenden Saison als Spielgemeinschaft an den Start. Inzwischen sind weitere Details geklärt, das Trainerteam für die drei Mannschaften ist zusammengestellt.

Dass die erste Mannschaft, die weiterhin in der Landesliga des Württembergischen Fußballverbands spielt, von Harry Haug und Uli Klar trainiert wird, steht schon länger fest. „Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem Engagement sind sie dafür bestens gerüstet, die Mannschaft zu führen und auf kommende Herausforderungen vorzubereiten“, heißt es seitens der SGM. Nachdem Hans Baur, der für die zweite Mannschaft vorgesehen war, aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung steht, musste ein neuer Mann für das Team gesucht werden, das in der Saison 2024/2025 in der Kreisliga A Iller antritt. Die Vereinsverantwortlichen bauen auf dieser Position auf Fedor Rudi, der zuletzt Jugendleiter und Co-Trainer der U19 und der U23 beim FV Illertissen war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen