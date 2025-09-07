Icon Menü
Fußball: Beim Spiel FV Altenstadt gegen SV Beuren kochen die Emotionen hoch

Fußball

Beim Spiel FV Altenstadt gegen SV Beuren kochen die Emotionen hoch

Der FV Altenstadt sieht gegen den SV Beuren wie der sichere 1:0-Sieger aus. Dann gibt es einen Elfmeter, einen Platzverweis und schließlich eine Punkteteilung.
Von Oliver August
    Fußball- Kteisliga A3 - FV Altenstadt gegenSV Beuren.
    Fußball- Kteisliga A3 - FV Altenstadt gegenSV Beuren. Foto: Horst Hörger

    Bis zur 88. Minute ging die Partie der Fußball-Kreisliga A 3 zwischen dem FV Altenstadt und dem SV Beuren ohne größere Aufreger über die Bühne. Aber dann gingen die Emotionen hoch. Der Unparteiische Michael Balmberger deutete nach einem Schubser des Altenstadters Ahmet Gündüz gegen David Höld im Strafraum auf den Elfmeterpunkt, FVA-Keeper Onur Acer kassierte in dieser Situation zudem die gelb-rote Karte wegen angeblicher Schiedsrichterbeleidigung. Bei der Ausführung des Strafstoßes von Adnan Agirbas stand deswegen der gelernte Stürmer Maximilian Rau im Gehäuse der Gastgeber. Agirbas blieb trotz der Aufregung cool und verwandelte zum 1:1-Endstand.

