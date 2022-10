Bezirksligist TSV Obenhausen wartet weiterhin auf sonnigere Tage

Lokal In der Bezirksliga bleibt der TSV Obenhausen auch nach dem Trainerwechsel ohne Erfolgserlebnis. Die Partie gegen Asch-Sonderbuch stand kurz vor dem Abbruch.

Auch im fünften Spiel in Folge blieb der abstiegsgefährdete Bezirksligist TSV Obenhausen ohne Sieg und ließ bei der erneut deutlichen 0:4-Heimniederlage (Halbzeit 0:1) gegen den Liga-Neuling FV Asch-Sonderbuch doch etliche Schwächen im Abwehrverbund erkennen. Dabei hofften die immer noch zahlreichen Besucherinnen und Besucher durch den überraschenden Trainerrückzug eine Trotzreaktion.