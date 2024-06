Das DFB-Mobil besucht den Fußballnachwuchs des SV Egg

Plus Das DFB-Mobil ist ein Angebot des Fußballverbands. Beim SV Egg geht es in einer Demo-Einheit um neue Ideen für das Training auf dem Kleinfeld.

Sie haben den Schwung der Fußball-Europameisterschaft gerne mitgenommen. Die Nationalmannschaft ist momentan auf vielen Sportplätzen und Pausenhöfen präsent, die Kinder und Jugendlichen tragen stolz die Trikots des Deutschen Fußball-Bunds ( DFB). Auch beim Besuch des DFB-Mobils hatte der eine oder andere Nachwuchskicker des SV Egg den EM-Dress aus dem Kleiderschrank geholt. Trainiert haben die Talente dann sowieso wie die Großen. Das gehört beim Besuch des DFB-Mobils dazu.

Lizenzierte Übungsleiter führen dabei ein Demonstrationstraining durch und informieren Vereine über weitere Bildungsangebote sowie über Zukunftsthemen des Fußballs. In Egg ging es speziell um das Training im Minifußball und Kleinfeldbereich für F-, E- und D-Junioren. Der Verein hat das kostenlose Angebot des Verbands zum ersten Mal in Anspruch genommen. Unter anderem deswegen, weil umliegende Klubs bereits gute Erfahrungen damit gemacht haben. „Es war auch Wunsch unserer Trainer und eine gute Sache. Es war toll, mal Spielformen von Profis zu sehen, Ideen für die Umsetzung neuer Trainingsinhalte und den Umgang mit bestimmten Konfliktsituationen zu bekommen“, sagt SVE-Jugendleiter Ingo Brömmelmeier.