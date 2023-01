Der ewige Harry: Haug bleibt eine weitere Saison Trainer beim TSV Buch

Plus Fußball-Landesligist TSV Buch und Trainer Harry Haug machen weiterhin gemeinsame Sache. Der Coach geht demnächst in sein 15. Trainerjahr bei den Rothtalern.

Kurz vor dem Trainingsauftakt am kommenden Samstag hat der württembergische Fußball-Landesligist TSV Buch seine wichtigste Personalie geklärt: Harry Haug hat vorzeitig um ein weiteres Jahr im Rothtal verlängert und geht dort somit demnächst in sein 15. Jahr als Trainer.