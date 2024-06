Fußball

06:14 Uhr

EM-Fieber: Der Fußball-Nachwuchs drückt Deutschland die Daumen

Plus Nachwuchskicker der JFG Hasel-Roth-Günz sprechen über EM-Favoriten und ihre Wunschaufstellung – und sie geben Bundestrainer Julian Nagelsmann einen Tipp.

Von Stephan Schöttl

Die Vorfreude auf die Europameisterschaft ist auch beim Fußball-Nachwuchs enorm. Bei der D-Jugend der JFG Hasel-Roth-Günz, einem Zusammenschluss von SV Egg, TSV Kettershausen, SV Greimeltshofen und FV Winterrieden, haben viele der talentierten Kicker die Trainingseinheiten in dieser Woche bereits in verschiedensten Deutschland-Trikots absolviert. Und in der Kabine wird freilich eifrig diskutiert und gefachsimpelt. In dieser Disziplin sind die Zehn- bis 13-Jährigen schon ganz groß. In einem Punkt sind sie sich einig: „Deutschland gewinnt!“

Vor einem halben Jahr hätten sie das allerdings noch nicht mit dieser Überzeugung gesagt. Da war ganz Deutschland noch in der Fußball-Depression. „Aber dann haben sie starke Freundschaftsspiele gemacht und Toni Kroos wurde nominiert“, sagt Luca. Der Routinier und Leistungsträger des Champions-League-Siegers Real Madrid spielt in den Gesprächen des Nachwuchses eine wichtige Rolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen