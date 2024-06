Für die Defensive kommt ein Däne zum FV Illertissen

Lasse Jürgensen wechselt vom VfR Aalen zum FV Illertissen in die bayerische Regionalliga. Der Spielplan beschert dem FVI ein Heimspiel zum Saisonstart.

Mit der Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers hat Fußball-Regionalligist FV Illertissen seine Kaderplanungen für die Saison 2024/2025 abgeschlossen. Vom Südwest-Regionalligisten VfR Aalen kommt Lasse Jürgensen. Auf 27 Einsätze brachte es der 26-Jährige in der vergangenen Saison. Zuvor war er beim Drittligisten SC Verl aktiv.

Seine fußballerische Ausbildung genoss der ehemalige dänische U17-Nationalspieler beim FC Augsburg. Dort absolvierte er bei der U23 des Bundesligisten 63 Spiele in der Regionalliga. Illertissens Sportlicher Leiter Sergio Pereira sagt: „Mit Lasse Jürgensen haben wir uns schon länger beschäftigt. Dass er sich nun für uns entschieden hat, zeigt, dass sich der FVI entsprechend entwickelt hat. Lasse wird unsere Abwehr mit seinem guten Aufbauspiel und seiner Qualität in Kopfballduellen verstärken, zudem bringt er viel Körperlichkeit mit.“

29 Bilder Der Trainingsauftakt beim Regionalligisten FV Illertissen in Bildern

Mittlerweile hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) den Spielplan für die kommende Saison in der Regionalliga Bayern veröffentlicht. Die zeitgenauen Ansetzungen werden in Absprache mit den beteiligten Klubs in den kommenden Tagen vorgenommen. Die zwölfte Saison seit Gründung der bayerischen Spitzenliga im Jahre 2012 startet am Wochenende vom 19. bis 20. Juli, das Eröffnungsspiel bestreiten bekanntlich am 18. Juli um 19 Uhr der SV Wacker Burghausen und der FC Bayern München II. Bis zur Winterpause, die am 30. November 2024 eingeläutet wird, hat Verbandsspielleiter Josef Janker insgesamt 22 Spieltage angesetzt. Auftakt im neuen Jahr ist am 28. Februar 2025, der letzte Spieltag steigt am Samstag, 17. Mai 2025. Der Meister der Regionalliga Bayern steigt in der Saison 2024/2025 direkt in die 3. Liga auf.

Für den FVI beginnt die Runde mit einem Heimspiel gegen die DJK Vilzing. Am zweiten Spieltag geht es zum FC Augsburg II, danach ist der TSV Aubstadt zu Gast. Das Derby bei Aufsteiger Schwaben Augsburg ist auf 27./28. September angesetzt. Am 18./19. Oktober geht es zum FC Bayern München II, der wiederum Anfang Mai zu Gast im Vöhlinstadion sein wird.

Drei Nachwuchsmannschaften spielen in den Förderligen des BFV

Neues gibt es auch aus dem FVI-Nachwuchs: Die U13, U14 und U16 starten in der neuen Spielzeit in den qualitativ stärkeren Förderligen des BFV. Die Teilnahme ist grundsätzlich den DFB- und BFV-Nachwuchsleistungszentren vorbehalten. Weitere Vereine können sich bewerben. Sie müssen ein überzeugendes Ausbildungskonzept, die sportliche Qualität und lizenzierte Trainer nachweisen können. So wie der FVI. (mit scö)