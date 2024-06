Hochwasser-Benefizspiel: Der FC Memmingen kommt nach Babenhausen

Bayernligist FC Memmingen kommt zum Hochwasser-Benefizspiel zugunsten des Kindergartens „Sternschnuppe“. Auch Bundesliga-Schiri Robert Hartmann hat zugesagt.

Die Schäden, die das Hochwasser in und um Babenhausen angerichtet hat, beschäftigten in den vergangenen Tagen und Wochen auch die Fußballer des TSV Babenhausen und deren Hauptsponsor Ehrmann. Neben Arbeitseinsätzen bei Freunden und Bekannten, suchten die Verantwortlichen nach weiteren Möglichkeiten, wie geholfen werden kann. Kinder und Jugendliche machen den größten Teil der Mitglieder der Abteilung Fußball aus und so war es nicht verwunderlich, dass eine mögliche Hilfe dem stark betroffenen Kindergarten Sternschnuppe gelten soll. Die zündende Idee hatte schließlich Torwartlegende Gerhard Staiger.

Er ließ seine Kontakte zum FC Memmingen spielen, für dessen Bayernligateam er zu seinem Karriereende noch auflief, und fragte bezüglich eines Benefizspiels an. Die Memminger zögerten nicht lange und sagten spontan ihre Unterstützung zu. So kommt es am Mittwoch, 3. Juli, um 18 Uhr im Fuggermarkt-Stadion in Babenhausen zum Duell zwischen dem FCM und dem TSV. Unterstützung erhalten die Babenhauser Bezirksliga-Kicker um Kapitän Marius Staiger dabei von vier Gastspielern der beiden Nachbarvereine SV Egg und SV Greimeltshofen: Thorsten Schuhwerk, Manuel Schedel sowie die Fäustle-Zwillinge Alexander und Michael haben die Einladung gerne angenommen. Auch Bundesliga-Schiedsrichter Robert Hartmann vom SV Krugzell hat zugesagt.

Der Reinerlös geht an den Kindergarten "Sternschnuppe" in Babenhausen

Der Reinerlös der Veranstaltung aus Eintrittsgeldern, Spenden sowie Essens- und Getränkeverkauf soll zu 100 Prozent dem Kindergarten Sternschnuppe zu Gute kommen. Abteilungsleiter Wolfgang Benischke freut sich über die tolle Geste des FC Memmingen und sagt: „Der Zusammenhalt innerhalb der Bevölkerung war in den letzten Wochen herausragend. Es gibt aber immer noch viel zu tun. Wir müssen weiter am Ball bleiben, um in der Fußballer-Sprache zu bleiben. Deshalb hoffen wir auf viele Zuschauer, um der Veranstaltung einen würdigen Rahmen zu geben und einen wirkungsvollen Beitrag für den Wiederaufbau des Kindergartens Sternschnuppe leisten zu können.“

In der Halbzeitpause wird ein neues Hilfsprojekt für Babenhausen vorgestellt

Zahlreiche Ehrengäste haben ihr Kommen bereits zugesagt und in der Halbzeitpause soll ein weiteres Hilfsprojekt für den Markt Babenhausen vorgestellt werden, bei dem der Hauptsponsor des TSV, die Firma Ehrmann aus Oberschönegg, eine führende Rolle einnehmen wird.