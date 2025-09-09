Icon Menü
Fußball: Maxi Rau vom FV Altenstadt ist Sportstar des Monats August

Fußball

Der erst 18 Jahre alte Maxi Rau vom FV Altenstadt weiß schon ganz genau, wo das Tor steht. Seinen Spitznamen verdankt er einem anderen Jungstar, der beim FC Chelsea spielt.
Von Pit Meier
    Schnell und willensstark: August-Sportstar Maxi Rau vom FV Altenstadt weiß mit seinen erst 18 Jahren schon ganz genau, wo das Tor steht.
    Schnell und willensstark: August-Sportstar Maxi Rau vom FV Altenstadt weiß mit seinen erst 18 Jahren schon ganz genau, wo das Tor steht. Foto: Horst Hörger

    Amateurfußballer haben immer gute Chancen bei der Wahl zum Sportstar des Monats – das gilt auch für einen Newcomer wie Maxi Rau. Der erst 18 Jahre alte Stürmer vom FV Altenstadt wurde von der Leserinnen und Lesern der Neu-Ulmer Zeitung und der Illertisser Zeitung mit riesigem Vorsprung zum Sieger im August gekürt. Auf Rau entfielen 71 Prozent der Stimmen, am ehesten konnten da noch zwei andere Fußballer mithalten: Tobias Rühle vom FV Illertissen kam auf 12 Prozent und Tim Bergmiller vom SV Egg auf 11 Prozent. Der Vöhringer Schütze Maximilian Dallinger und der Zehnkämpfer Tim Nowak vom SSV Ulm 1846 spielten bei der Abstimmung keine Rolle.

