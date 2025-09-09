Maxi Rau vom FV Altenstadt ist Sportstar des Monats August

Amateurfußballer haben immer gute Chancen bei der Wahl zum Sportstar des Monats – das gilt auch für einen Newcomer wie Maxi Rau. Der erst 18 Jahre alte Stürmer vom FV Altenstadt wurde von der Leserinnen und Lesern der Neu-Ulmer Zeitung und der Illertisser Zeitung mit riesigem Vorsprung zum Sieger im August gekürt. Auf Rau entfielen 71 Prozent der Stimmen, am ehesten konnten da noch zwei andere Fußballer mithalten: Tobias Rühle vom FV Illertissen kam auf 12 Prozent und Tim Bergmiller vom SV Egg auf 11 Prozent. Der Vöhringer Schütze Maximilian Dallinger und der Zehnkämpfer Tim Nowak vom SSV Ulm 1846 spielten bei der Abstimmung keine Rolle.

Pit Meier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FV Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis