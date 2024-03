Fußball

15:52 Uhr

Mehr Spannung ist im Titelrennen der Bezirksliga Donau/Iller kaum möglich

Plus An der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga sind gleich mehrere Teams punktgleich. Bei der SGM Aufheim/Holzschwang blickt man gelassen auf den Dreikampf.

Von Michael Schuster

Enger geht es kaum: Die drei Vereine an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga werden nur durch die Tordifferenz voneinander getrennt. Mit dabei sind neben dem TSV Langenau auch der TSV Neu-Ulm und die SGM Aufheim/Holzschwang. Dahinter folgen mit jeweils nur einem weiteren Punkt Rückstand der SC Staig und der SC Türkgücü Ulm. Diese beiden Vereine treffen am Sonntag (15 Uhr) in Staig im Verfolgerduell aufeinander.

Gerade dem SC Staig und seinem 2:0-Sieg am vergangenen Sonntag beim TSV Neu-Ulm ist die besondere Spannung an der Tabellenspitze überhaupt erst zu verdanken. Konkrete Ansprüche formulieren wollte SC-Trainer Tim Hille nach dem Schlusspfiff allerdings nicht. Er gibt sich, zumindest äußerlich, tiefenentspannt. „Wir schauen was kommt. Den Druck haben aber andere“, gab er nach dem Coup am Muthenhölzle zu Protokoll. Aus dem Umfeld des Vorjahreszweiten sind aber durchaus auch andere Stimmen zu vernehmen. „Wenn man mit diesem Kader nicht aufsteigt, was für Personal braucht man denn dann noch“, war beispielsweise von einem Fan zu vernehmen. Komplettiert werden die Staiger Topspiel-Wochen am nächsten Sonntag mit dem Spiel beim TSV Langenau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen