Fußball

20:07 Uhr

Meisterporträt: Die Feier beim SV Oberroth war lang und intensiv

Als Meister der Kreisliga B Iller war der SV Oberroth am Wochenende beim „Erdinger Meister-Cup“ in Ulm dabei. Auch die zweite Mannschaft holte sich in der abgelaufenen Saison den Titel.

Plus Der SV Oberroth schafft den Wiederaufstieg in die Kreisliga A. Was die Mannschaft ausgezeichnet hat und welche Ziele der Verein für die neue Saison hat.

Von Oliver August

Durch den 2:1-Sieg im Spitzenspiel beim Verfolger SV Esperia Italia Neu-Ulm am vorletzten Spieltag hat der SV Oberroth die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B Iller perfekt gemacht und damit den direkten Wiederaufstieg geschafft. Doch nicht nur die erste Mannschaft hat den Titel gewonnen, sondern auch die Reserve des Klubs und machte damit die Saison zu einer außergewöhnlichen seit der Doppelmeisterschaft im Jahr 1994/95.

Anschließend wurde auf dem Neu-Ulmer Sportgelände zusammen mit dem ganzen Klub von Esperia gefeiert, die Hausherren erwiesen sich als äußerst sportliche Verlierer. Mit dem Bus ging es von dort weiter auf das Dorffest nach Nordholz, wo der Musikverein von Unterroth zu Ehren der Fußballer sogar die Vereinshymne des SVO mehrmals zum Besten gab. Insgesamt dauerten die Feierlichkeiten schließlich bis in den darauffolgenden Dienstag hinein und fanden in einer Abschlussfahrt einiger Spieler und Verantwortlichen zum „Ballermann“ auf Mallorca ihren Höhepunkt. In 24 Saisonspielen schaffte die Mannschaft sagenhafte 22 Siege und musste sich nur mit zwei Unentschieden zufriedengeben. „Das hat es so in dieser Form auch noch nicht gegeben in Oberroth“, sagt Abteilungsleiter Michael Sturm. Die Vorstellungen des Vereins waren vor der Runde noch andere: „Nach dem Abstieg wollten wir einen Neuanfang wagen und als Team erst einmal wieder zusammenfinden“, so Sturm. Zudem hatte man mit Dennis Aust einen neuen Trainer auf die Kommandobrücke geholt. Aber laut Spartenchef habe das von Beginn an hervorragend funktioniert. „Wir hatten im ersten Training bereits 32 Spieler da und das hat sich bis zum Ende der Spielrunde auch nicht verändert“, sagt Sturm.

