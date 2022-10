Nächster Sieg: SV Egg hat in der schwäbischen Bezirksliga einen Lauf

Der Bezirksliga-Spitzenreiter SV Egg gewinnt auch das nächste Topspiel. In der Tabelle hat die Mannschaft nun schon sieben Punkte Vorsprung auf die Verfolger.

Im Unterallgäu wird intensiv an der Rückkehr in die bayerische Landesliga gewerkelt. Trainer Karlheinz Schabel hatte vor kurzem den Oktober als „Wochen der Wahrheit“ für seinen SV Egg bezeichnet. Am Sonntag gewann der Landesliga-Absteiger das zweite Topspiel in Folge. War man erst bei Cosmos Aystetten mit 3:1 erfolgreich, so ließ man sich diesmal von der SpVgg Kaufbeuren nicht die Butter vom Brot nehmen. Vor fast 300 Zuschauern wurde der bis dahin Tabellenzweite ebenfalls mit 3:1 besiegt.

In einer unterhaltsamen und spannenden Partie musste der Ligaprimus allerdings erst einmal einen Rückstand verkraften. SVE-Schlussmann Patrick Drexel hatte Kaufbeurens Matteo di Maggio im eigenen Strafraum von den Beinen geholt. Dessen Mannschaftskollege Robin Conrad ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und verwandelte sicher zum 0:1 (8.). Den Schock überwanden Drexels Vorderleute jedoch postwendend. Jan Binder setzte sich auf der rechten Seite durch, bediente Torsten Schuhwerk – und schon war das Spiel wieder offen (1:1/9.). Nun sah das Publikum Torchancen auf beiden Seiten, zunächst traf Eggs Manuel Schedel nur den Pfosten. Auf der anderen Seite machte Patrick Drexel seinen Anfangsfauxpas gleich zwei Mal wieder gut. Erst parierte er gegen Conrad, dann scheiterte Can Uygun am Torhüter der Gastgeber.

Am kommenden Wochenende wartet schon der nächste Top-Gegner

Vor dem Seitenwechsel gelang Manuel Schedel mit einem Heber schließlich die 2:1-Führung (38.). Eine weitere Torchance ließ der Routinier im Sturm wenig später aus. Nach der Pause ließen es beide Teams ruhiger angehen. Kaufbeuren drängte vehement auf den Ausgleich, Egg lauerte auf Konter. Erst in den letzten Minuten des Spiels war erneut Schedel zur Stelle. Einen Konter schloss er zum umjubelten 3:1-Endstand ab (86.). Egg hat mit diesem Triumph seinen Vorsprung in der Tabelle auf mittlerweile sieben Punkte ausgebaut. Ärgster Verfolger ist nun Cosmos Aystetten – und am kommenden Wochenende steht mit dem Auswärtsspiel beim TSV Bobingen (Samstag, 14 Uhr) bereits das nächste Spitzenspiel an, das Duell des Vierten mit dem Ersten.