Schnee durchkreuzt Fußball-Pläne: Diese Spiele in der Region fallen aus

Der Winter kam zum Teil mit voller Wucht. Vor allem im Unterallgäu hat es in den vergangenen Tagen kräftig geschneit. Was vor allem den Kindern große Freude bereitet, macht den Verantwortlichen im hiesigen Amateurfußball zusätzliche Arbeit. Denn viele Sportplätze in der Region sind witterungsbedingt unbespielbar. Schon am Freitagvormittag trudelten die ersten Spielabsagen ein, weitere kamen im Verlauf dazu. Ein Überblick (Stand: Samstag, 23. November, 9 Uhr).

In der Regionalliga Bayern wollte der FV Illertissen das letzte Heimspiel des Jahres 2024 gegen die SpVgg Hankofen-Hailing austragen. Doch die Partie, die für Samstagnachmittag geplant war, kann nicht ausgetragen werden. Die Plätze im Vöhlinstadion sind eingeschneit und vereist. Die zweite Mannschaft des FVI muss in der bayerischen Landesliga Südwest aber noch einmal ran: Am Sonntag (13 Uhr) steht das „kleine Derby“ beim FC Memmingen II auf dem Programm. In der schwäbischen Bezirksliga Süd hat der TSV Babenhausen bereits vorzeitig Winterpause: Das Heimspiel gegen Türkgücü Königsbrunn findet nicht statt. Der SV Egg hingegen hat noch eine Herausforderung zu meistern, spielt am Samstag (14.15 Uhr) auf Kunstrasen beim starken Aufsteiger FC Königsbrunn. Die unteren Klassen sind ohnehin schon planmäßig in der Pause, legen erst im Frühjahr 2025 wieder los. Deutlich mehr Absagen gab es im Bereich des Württembergischen Fußballverbands.

Landesliga Württemberg

Die Samstags-Partien in der Aufstiegsrunde sind allesamt abgesagt, darunter auch die Spiele FC Wangen gegen FC Blaubeuren und FC Srbija Ulm gegen SV Reinstetten. Die SSG Ulm 99 spielt nach aktuellem Stand noch, trifft am Sonntag (14.30 Uhr) auf den VfB Friedrichshafen. In der Abstiegsrunde steht lediglich die Partie des TSV Buch gegen den SV Meitingen noch in den Terminplänen (Sonntag, 14 Uhr). Der Rest ist gestrichen. Das betrifft auch die Partien FC Mengen - Türkgücü Ulm und SV Hohentengen - Türkspor Neu-Ulm.

Bezirksliga Donau/Iller

Abgesagt sind folgende Partien:

SV Westerheim - SGM Aufheim/Holzschwang

SV Ringingen - SG Altheim

SV Eggingen - SC Staig

Das restliche Programm der Bezirksliga findet wie folgt statt: TSV Neu-Ulm – SG Öpfingen, SGM SW Rottenacker/Munderkingen – FV Asch-Sonderbuch, SV Offenhausen – SV Jungingen, SGM Senden-Ay – TSV Langenau (in Ay), TSV Blaustein – SV Asselfingen (alle Sa. 14.30 Uhr).

Kreisliga A2

Abgesagt:

TSV Altheim/Alb – SV Thalfingen (Nachholtermin So., 1. Dezember, 14.30 Uhr)

TSG Söflingen – TSV Bernstadt (Nachholtermin So., 2. März 2025, 14.30 Uhr)

TSV Pfuhl – FC Neenstetten

FC Burlafingen – SV Oberelchingen

TSV Bermaringen – Fortuna Ballendorf

Spfr Dornstadt – TSV Westerstetten

SV Nersingen – FKV Neu-Ulm

SV Lonsee – TSV Albeck (alle Nachholtermin Do., 3. April 2025, 18.30 Uhr)

Kreisliga A3

Abgesagt:

SV Oberroth - FV Weißenhorn (Nachholtermin So., 1. Dezember, 14 Uhr)

Nach aktuellem Stand findet der restliche Spieltag wie geplant statt: TSV Neu-Ulm II – SGM Buch/Obenhausen (Sa. 12 Uhr), FV Bellenberg – SV Beuren, Spfr Illerrieden – SGM Ingstetten/Schießen, FC Silheim – FV Altenstadt, TSV Kettershausen-Bebenh. – TSV Dietenheim, FV Gerlenhofen – SSV Illerberg/Thal, TSV Regglisweiler – SV Tiefenbach (alle Sa. 14.30 Uhr).

Kreisliga B5

Abgesagt:

SV Offenhausen II – SV Jungingen II

SV Ringingen II – SG Altheim II

SV Eggingen II – SC Staig II

Verbandsliga Frauen

Das Heimspiel des FV Bellenberg am Sonntag (13 Uhr) gegen den TSV Frommern wird nach aktuellem Stand ausgetragen.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.