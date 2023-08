Totopokal: Egg freut sich auf den Besuch des Titelverteidigers aus Illertissen

In der ersten Runde des bayerischen Totopokals muss Titelverteidiger FV Illertissen am Dienstagabend nach Egg. Beide Teams haben aber personelle Probleme.

Im vergangenen Jahr hat die Reise zur Titelverteidigung quer durch Bayern für den FV Illertissen in der Region begonnen. Und damals machte der Regionalligist mit dem Allgäuer Kreispokalsieger SV Memmingerberg kurzen Prozess. 9:0 hieß es am Ende. Am Dienstagabend (18.30 Uhr) ist die Anfahrt noch ein bisschen kürzer, der Gegner mit dem Bezirksligisten SV Egg aber erneut der amtierende Titelträger aus dem Fußballkreis Allgäu.

Als Bonusspiel bezeichnet man das Pokal-Duell bei den Unterallgäuern, die am vergangenen Wochenende eine böse 0:5-Klatsche beim FC Thalhofen kassierten. Man hätte freilich auch nichts gegen einen noch namhafteren Gegner in diesem Wettbewerb gehabt, meint Trainer Thomas Fackler – und beklagt dabei die Modalitäten des Bayerischen Fußballverbands (BFV). Die Egger hätten mehr als drei Stunden Anfahrt zur Auslosung nach Bad Kötzing in Kauf nehmen müssen, um dort ihre Wünsche abgeben zu dürfen. Weil das den SVE-Verantwortlichen am Tag der Auslosung wegen der zeitgleich stattfindenden Bezirksliga-Saisoneröffnung in der Günztalarena nicht möglich war, landeten sie in einem regionalen Topf. Damit blieben nur noch drei Gegner: der FC Memmingen, der TSV Kottern oder eben Titelverteidiger Illertissen. „Das ist trotzdem etwas ganz Besonderes für uns, gegen einen Gegner auf diesem Niveau spielen zu dürfen“, meint der Coach. Gegen den amtierenden bayerischen Pokalsieger fehlt ihm am Dienstag allerdings mehr als die halbe Mannschaft.

Illertissen holt Felix Schwarzholz vom FC Schweinfurt

Ähnliche Probleme hat FVI-Coach Holger Bachthaler. Auf sieben Spieler muss er in Egg verzichten. Er sagt aber auch: "Trotzdem werden wir mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen. Wir wollen auf jeden Fall in die nächste Runde." Derweil hat der Regionalligist personell noch einmal nachgelegt. Vom FC Schweinfurt kommt Felix Schwarzholz, ein Mittelfeldspieler. Er stammt vom FC Augsburg, wo er sämtliche Altersklassen durchlaufen hat. Erst vergangene Saison war er dann zu den Unterfranken gewechselt. Insgesamt hat der 23-Jährige bereits 70 Einsätze in der Regionalliga absolviert. Ob er bereits am Samstag im Illertisser Kader gegen Türkgücü München auftaucht, hängt von den zu bearbeitenden Formalitäten ab. (mit hs)