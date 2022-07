Fußball

17:55 Uhr

Trainerwechsel beim FV Senden: Ein Rückkehrer soll es richten

Simon Fischäß (rechts) übernimmt den Job des Spielertrainers beim FV Senden in der Kreisliga A Iller.

Lokal Mit Simon Fischäß hat künftig ein Eigengewächs das Sagen als Trainer beim FV Senden. Der 25-Jährige kommt von ehemaligen Landesligisten SC Ichenhausen in die Kreisliga A Iller.

Von Stephan Schöttl

Die Pause war kurz. Nicht einmal vier Wochen nach dem letzten Punktspiel beim FV Gerlenhofen hat für die Kicker des FV Senden der Trainingsalltag wieder begonnen. Als Tabellendritter ist die Mannschaft in der vergangenen Saison der Kreisliga A Iller nur knapp am Aufstieg in die Bezirksliga gescheitert. „Ärgerlich einerseits, andererseits haben wir das abgehakt und einen Umbruch eingeleitet“, sagt Francesco Gencarelli, Sportlicher Leiter der Sendener. Die gravierendste Änderung gibt es auf der Trainerposition.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen