Fußball

vor 16 Min.

Vorhang auf für den FV Winterrieden: So geht der Aufsteiger in die neue Saison

Lokal Nach nur einem Jahr in der B-Klasse sind die Fußballer des FV Winterrieden zurück in der A-Klasse Allgäu. Trainer Wolfgang Fischer traut seiner Mannschaft auch in der neuen Saison einiges zu.

Von Stephan Schöttl

Nach nur einem Jahr in der B-Klasse ist der FV Winterrieden zurück in der A-Klasse. Die Kicker waren quasi ein Opfer der Quotientenregelung beim coronabedingten Abbruch der Spielzeit 2019/2021. „Wir sind jetzt wieder da, wo wir hingehören“, sagt Trainer Wolfgang Fischer. Seine Mannschaft untermauerte das in der Vorsaison, schoss 124 Tore in 24 Spielen – und kassierte nur neun. Fischer traut seiner Mannschaft auch eine Etage höher einiges zu.

