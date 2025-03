Finale, oh oh: Die Serientäter vom FV Illertissen schlagen wieder zu

Wenn etwas zusammenpasst, dann ist es der bayerische Verbandspokal und die Auftritte des FV Illertissen in eben jenem Wettbewerb. Dass sich der FVI dabei in aller Regel auch nicht von großen Namen beeindrucken lässt, bekam der FC Ingolstadt zu spüren. Wieder einmal. Denn die Schanzer verloren nach dem Totopokalfinale 2023 auch am Samstag gegen den Regionalligisten. In der Neuauflage des Halbfinales vom vergangenen Jahr (da hatten die Ingolstädter deutlich mit 4:1 gewonnen) behielt der FV Illertissen die Oberhand und sicherte sich mit einem 1:0-Erfolg den Einzug ins Pokalfinale im Mai.

Einmal mehr hat die Mannschaft von Trainer Holger Bachthaler im Endspiel Heimrecht und mit der SpVgg Unterhaching erneut einen Drittligisten vor der Brust. Der hatte sich im anderen Halbfinale mit 3:1 bei Eintracht Bamberg durchgesetzt. Die Ingolstädter verpassten, obwohl sie unterm Strich mehr Ballbesitz hatten, ihre dritte Finalteilnahme in Folge. Etwas mehr als 900 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Samstagnachmittag eine engagierte und couragierte Leistung des Regionalligadritten von der Iller.

Ein Klassenunterschied ist nicht erkennbar

Klassenunterschied? Praktisch nicht vorhanden. Im Gegenteil: Mit etwas Glück und vielleicht einem Tick mehr Selbstvertrauen hätte Illertissen schon Mitte der zweiten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen können. Der umtriebige Yannick Glessing vergab seine Möglichkeit jedoch knapp (66.). Er profitierte in dieser Situation von einem herben Patzer der nicht immer souverän wirkenden Hintermannschaft der Gäste, lief auf und davon, setzte den Ball dann nur knapp neben das Ziel. Glessing war es zudem, der die erste Möglichkeit der hervorragend eingestellten Hausherren nicht nutzen konnte (11.). Seinen Schuss aus spitzem Winkel parierte FC-Torhüter Marius Funk per Fußabwehr. Keine Chance hatte der jedoch beim Tor des Tages: Glessing war im Strafraum perfekt angespielt worden, tanzte um zwei Gegenspieler herum und ließ Funk mit einem satten Flachschuss keine Abwehrmöglichkeit (24.). Überhaupt wurden die Ingolstädter immer wieder mit Nadelstichen gereizt. Kluge Anspiele in die Schnittstellen veranlassten FC-Trainerin Sabrina Wittmann dementsprechend früh zu lautstarken Kommandos an der Seitenlinie.

Ihre Mannschaft wurde bestenfalls bei Standardsituationen auffällig, insbesondere die extrem weiten Einwürfe von Ryan Malone fielen auf. Wirklich brenzlige Situationen erzeugte sie jedoch über die gesamte Spielzeit nicht. Illertissens Hintermannschaft sowie Schlussmann Markus Ponath mussten am Ende nur eine einzige echte Schrecksituation überstehen: In der Nachspielzeit und im Anschluss an einen Eckball reagierte Ponath bei einer FC-Doppelchance zwei Mal hervorragend. Wenige Minuten zuvor hatte der eingewechselte Marco Mannhardt eine weitere Großchance der Illertisser nicht genutzt. Mannhardt sah dabei, dass Funk zu weit vor seinem Kasten stand, der Distanzschuss verfehlte jedoch knapp das Ziel (86.).

Während Ingolstadts Trainerin Sabrina Wittmann hernach von etlichen Möglichkeiten sprach, zumindest den Ausgleich auf dem Fuß gehabt zu haben, lobte Holger Bachthaler seine Mannschaft. Der Trainer der Hausherren sagte: „Wir wussten, dass wir viel Aufwand gegen den Ball treiben müssen.“ Er sprach von einem verdienten Sieg und meinte weiter: „Es wäre schön, wenn der Aufwand mehr honoriert werden würde.“ Das sagte er in Bezug auf die Kulisse, die für Illertisser Verhältnisse allerdings schon stattlich war. Verdient hätten es seine Kicker, nach dem sie insgesamt nun zum fünften Mal im Pokalhalbfinale standen, allemal.

Das Endspiel steigt am Samstag, 24. Mai

Das Endspiel steigt im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure am 24. Mai. Dabei geht es nicht nur um den prestigeträchtigen Pokal, sondern auch um einen lukrativen Startplatz in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs 2025/26.

FV Illertissen: Ponath – Gölz, Neuberger, Kopf, Jeck – Milic (58. Mannhardt), Fundel, Pudic (68. Pfaumann), Omore – Glessing (85. Rühle), Muteba (63. Cocic, 90.+3 Zeller).