FV Illertissen gegen TSV Buchbach: Das Duell der Regionalliga-Dinos

Zwei Urgesteine der Regionalliga Bayern treffen am Samstag (14 Uhr) im Vöhlinstadion aufeinander, wenn der FV Illertissen den TSV Buchbach empfängt. Beide sind seit Bestehen dieser Liga, die es seit der Saison 2012/2013 gibt, dabei. Sie treffen zum sage und schreibe 27. Mal aufeinander, wobei die Oberbayern mit zehn Siegen gegenüber acht Erfolgen der Illertisser die nase vorn haben. Acht Vergleiche endeten unentschieden.

Zudem ist die Begegnung quasi ein Familientreffen, denn die Gebrüder Hingerl treffen direkt aufeinander. Bei Buchbach sind Kevin (32) und Sascha Hingerl (26) aktiv, beim FVI spielt seit dieser Saison Marco Hingerl, der vom Südwest-Regionalligisten Hessen Kassel ins Illertal kam. Kevin und Sascha hatten vergangene Saison sicherlich einen großen Verdienst am tollen Abschneiden ihres TSV Buchbach, der Vizemeister wurde. Zu den Stützen gehört auch Sammy Ammari, der Rekordspieler der Regionalliga Bayern. Insgesamt hat er in dieser Klasse bereits 341 Partien bestritten, davon 135 für Buchbach.

Der Ex-Ulmer Albano Gashi ist am Samstag nach der fünften Gelben Karte gesperrt

Diese Saison konnten die Oberbayern zwar noch nicht ganz an die Erfolge der vergangenen Runde anknüpfen und belegen derzeit Platz neun, punktgleich mit den Illertissern (8.). Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die sie weiterhin eine spielstarke und schlagkräftige Mannschaft mit erfahrenen Akteuren haben. Dazu zählt auch der Ex-Ulmer Albano Gashi, der aber wegen seiner fünften Gelben Karte am Samstag gesperrt ist.

Für die Illertisser wird es beim Aufeinandertreffen darauf ankommen, die beiden letzten imponierenden Auswärtssiege zu bestätigen. So sieht es auch Trainer Holger Bachthaler: „Nach zwei wichtigen Auswärtssiegen in Folge wollen wir im Heimspiel nachlegen. Die gezeigten Leistungen waren zuletzt schon sehr gut. Jetzt gilt es, Konstanz zu entwickeln und in der Defensive nochmals einen Tick gewissenhafter zu verteidigen.“

Routinier Tobias Rühle fällt beim FV Illertissen krankheitsbedingt aus

Er muss allerdings auf Tobias Rühle (krank) und Daniel Hausmann (Muskelverletzung) sowie Namrud Embaye verzichten, dafür ist Daniel Gerstmayer wieder dabei. Sehr lange wird weiterhin Torhüter Jakob Mayer ausfallen, der unglaubliches Pech hatte. Nach seinem Achillessehnenriss und anschließender Operation war er zunächst auf dem Weg der Besserung, ehe ihm dieser Tage die Sehne erneut riss. Torhüterkollege Malwin Zok dagegen ist nach seiner Verletzung in Aubstadt wieder im Kader.