Der FV Illertissen ist im bayerischen Totopokal eine Runde weiter

Standesgemäß mit 5:0 (3:0) setzte sich Fußball-Regionalligist FV Illertissen in der zweiten Runde des bayerischen Totopokals beim TSV Aindling durch. Dadurch erreichte der Titelverteidiger das Achtelfinale, das am 26. August oder 2. September ausgetragen wird. Ausgelost wird die nächste Runde am 18. August, die Ziehung aus dem „Haus des Fußballs“ in München wird ab 11 Uhr live auf dem Instagram-Kanal des Bayerischen Fußballverbands (BFV) übertragen.

Bei der Auslosung werden die Teilnehmer erneut in regionale Töpfe eingeteilt. Ob die Drittligisten Schweinfurt (in Bamberg), TSV 1860 München (beim TSV Geiselbullach) und Jahn Regensburg (beim TSV Kornburg) noch im Wettbewerb sind, entscheidet sich kommende Woche. Der FC Ingolstadt hat das Achtelfinale bereits erreicht, setzte sich beim Bayernligisten SF Schwaig durch einen Treffer in der 83. Minute mit 2:1 durch.

Trainer Holger Bachthaler wechselt einmal kräftig durch

Beim Spiel der Illertisser in Aindling hatte Trainer Holger Bachthaler in der Anfangsformation kräftig rotiert. Nur noch vier Spieler, die das vergangene Punktspiel in Bayreuth bestritten hatten, standen von Beginn an auf dem Platz. Neuzugang und Torhüter Malwin Zok feierte sein Debüt. Über 90 Minuten hatte der FVI das Heft in der Hand, führte bereits zur Pause mit 3:0. Daniel Gerstmayer (10.) nach schöner Kombination, Namrud Embaye (27.) mit einem Distanzschuss und Daniel Hausmann (45.) nach einem Gewühl im Strafraum sorgten für die Treffer. Nach dem Seitenwechsel trafen erneut Hausmann (46.) und Nico Helbock (88.), Clayton Irigoyen hatte zudem noch die Latte des Aindlinger Tors getroffen.

FV Illertissen: Zok – Irigoyen, Zeller (46. Hingerl), Ekinci, Micic- Hausmann, Embaye (46. Neuberger), Cocic (46. Glessing), Milic (62. Helbock) – Gerstmayer, Fofanah (46. Muth).