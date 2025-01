Zweites Testspiel, zweiter Sieg: FV Illertissen schlägt Landsberg

Mit 3:1 (1:1) hat Fußball-Regionalligist FV Illertissen gegen den Bayernligisten TSV Landsberg auch sein zweites Vorbereitungsspiel gewonnen. Trainer Holger Bachthaler hatte dabei 18 verschiedene Spieler eingesetzt.

Bereits nach sieben Minuten ging Landsberg in Führung, der Ex-Illertisser Furkan Kircicek verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:1. Quasi mit dem Pausenpfiff erzielte Tobias Rühle aus kurzer Entfernung das 1:1. Nach dem Seitenwechsel wurde kräftig durchgewechselt. In der 56. Minute erzielte Denis Milic das 2:1, in der 74. Minute gelang David Udogu der Treffer zum 3:1.

Der Ex-Illertisser Matthias Jocham ist Kapitän beim TSV Kottern

Bereits am Samstag (11.30 Uhr) geht es für die Illertisser mit dem nächsten Testspiel weiter, dann ist Bayernligist TSV Kottern zu Gast. Die Fußballer aus dem Kemptener Stadtteil Sankt Mang belegen derzeit Platz fünf in der Bayernliga Süd, haben auf den Relegationsplatz zwei (FC Memmingen) bereits fünf Punkte Rückstand. Souveräner Tabellenführer ist die Zweitvertretung des TSV 1860 München. Der Kotterner Trainer Martin Dausch, der als Profi unter anderem für Union Berlin spielte, hat in seinem Kader auch drei Spieler, die bereits in Illertissen aktiv waren: Matthias Jocham ist sogar Kapitän und wie Tim Buchmann schon seit vielen Jahren bei den Allgäuern, während Michael Singer aus der Landesliga-Mannschaft des FVI erst 2023 wechselte. Bei Illertissen wird Marco Mannhardt fehlen, er hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.