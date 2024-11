Hoher Besuch beim FV Illertissen vor dem letzten Heimspiel des Jahres

Zum letzten Heimspiel des Jahres in der bayerischen Fußball-Regionalliga erwartet der FV Illertissen am Samstag (14 Uhr) die Spvgg Hankofen-Hailing. Natürlich wollen die Illertisser sich mit einem Sieg von eigenen Anhang verabschieden.

Die Gäste aus dem niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen belegen derzeit mit Tabellenplatz 15 einen Relegationsrang und kämpfen also um den Klassenerhalt. Als Aufsteiger aus der Bayernliga Nord wollen sie natürlich nicht zur Fahrstuhlmannschaft werden. Der Klassenerhalt erscheint angesichts der bisherigen Bilanz schwierig, aber machbar. Mit 20 Punkten liegt Hankofen-Hailing nur zwei Punkte hinter einem sicheren Tabellenplatz, in den vergangenen fünf Spielen reichte es aber nur zu einem Sieg. Vor allem auf fremden Plätzen tun sich die Niederbayern schwer, bisher gab es für sie nur einen Auswärtssieg. Davon darf man sich beim FVI aber nicht täuschen lassen. Hankofen-Hailing ist durchaus in der Lage, über sich hinauszuwachsen. Beweis dafür ist ein 2:0-Heimsieg gegen die Jungprofis des FC Bayern München. Die FVI-Abwehr muss besonders auf die Stürmer Tobias Lermer und Andreas Wagner aufpassen, die jeweils sechs der bisherigen 20 Tore ihrer Mannschaft erzielt haben.

Trainer Holger Bachthaler wird seiner Mannschaft klarmachen, dass der Gegner auf keinen Fall unterschätzt werden darf: „Hankofen verfügt über eine sehr homogene und fußballerisch gute Mannschaft, deren Qualität uns bereits im Hinspiel Probleme bereitet hat.“ Für den FVI reichte es Anfang August zu einem knappen 1:0-Sieg durch den Treffer von Nico Fundel. Bachthaler sagt: „Wir sind gewarnt und benötigen eine sehr konzentrierte und engagierte Mannschaftsleistung.“

Der FV Illertissen muss weiterhin auf eine ganze Reihe Spieler verzichten

Dass er nach wie vor auf eine ganze Reihe von verletzten Spielern verzichten muss, das möchte er gar nicht mehr gesondert erwähnen. Es sei müßig, sich darüber jede Woche zu beklagen. Die Mannschaft habe die Ausfälle schließlich kompensiert und Zusammenhalt bewiesen. Im Vorfeld der Partie Dr. Christoph Kern, der Präsident des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) und BFV-Schatzmeister Jürgen Faltenbacher den FV Illertissen. Dessen Vertreter versicherten, dass der Regionalliga-Dino „gerne aktiv bei der Weiterentwicklung der Regionalliga Bayern mitwirken“ will.