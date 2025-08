Am Dienstag, 5. August, ab 19 Uhr gastiert Fußball-Regionalligist FV Illertissen in der zweiten Runde des bayerischen Totopokals beim Landesligisten TSV Aindling. Der Sieger bestreitet am 26. August oder 2. September das Achtelfinale. Die Illertisser als Titelverteidiger treten als klarer Favorit bei den Schwaben an, wollen ihre Pokaltradition fortsetzen.

