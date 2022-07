Der Arbeitsplatz von Thomas Ströbele ist die Natur

Lokal Thomas Ströbele ist Greenkeeper im Golfclub Ulm. Das hat auch mit seinem Vater zu tun. Was ihn am Job im Grünen fasziniert und warum man dafür Frühaufsteher sein sollte.

Wer der größte Feind des Greenkeepers sei? „Manche sagen, es ist der Golfer“, sagt Thomas Ströbele und lacht. Dann wird er aber auch gleich wieder ernst und betont, dass der Golfplatz ja schließlich auch zum Golfspielen da sei. Man pflege hier im Golfclub Ulm ein gutes und respektvolles Miteinander. Die einen kommen nach Illerrieden, um ihrer Leidenschaft nachzugehen und für ein paar Stunden den Alltagsstress abzuschütteln. Für Ströbele und seine Kollegen ist das 65 Hektar große Gelände der Arbeitsplatz, an dem es immer etwas zu tun gibt.