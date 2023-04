Golf

17:50 Uhr

Zum Auftakt des Jubiläumsjahres öffnet der Golfclub Ulm seine Türen

Plus Der Golfclub Ulm feiert 60-jähriges Bestehen. Die Verantwortlichen legen Wert darauf, gängige Klischees zu entkräften – und laden am 7. Mai zum Erlebnistag.

Von Stephan Schöttl

Die letzten Spuren des Winters sind beseitigt. Es wächst, grünt und blüht auf der Anlage des Golfclubs Ulm bei Illerrieden. Die 60 Hektar sind umgerechnet in etwa so groß wie 85 Fußballfelder. „Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt, die Saison kann kommen“, sagt Headgreenkeeper Thomas Ströbele. Mit seiner Mannschaft war er in den vergangenen Wochen fleißig, um den Platz wieder in Schuss zu bringen.

Die Natur und das Wetter bestimmen, was zu welchem Zeitpunkt erledigt werden kann. Wie in einem Hausgarten. Vor allem die kurz gemähten Grüns brauchen nach der kalten Jahreszeit Pflege. Sie werden gelockert und gesandet, damit der Luft- und Wasserhaushalt im Boden funktioniert. Aerifizieren sagen die Fachleute zu diesem mechanischen Belüften. Ströbele meint: „Wir erarbeiten uns dadurch einen Vorsprung für die Saison.“

