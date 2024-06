Handball-Zukunft ist gesichert: SC Vöhringen findet neue Abteilungsleiter

Plus Die Vöhringer Handballer haben lange nach einem neuen Abteilungsleiter gesucht. Jetzt gibt es mit Florian Hesser und Malte Wittkugel eine Doppelspitze.

Die Ausgangslage nach der vorangegangenen Versammlung der Handball-Abteilung des SC Vöhringen im April diesen Jahres war düster. Wie bereits 2023 angekündigt, stellte sich Abteilungsleiter Werner Brugger nach acht Jahren nicht mehr zur Verfügung, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin waren nicht in Sicht. Die drohenden Szenarien reichten bis zu einer möglichen Auflösung der Abteilung mit ihren knapp 550 Mitgliedern. In einer außerordentlichen Abteilungsversammlung wurde nun eine neue Doppelspitze der SCV-Handballer mit Florian Hesser und Malte Wittkugel einstimmig gewählt.

Mit wenigen Sätzen bedankten sich die beiden nach ihrer Wahl für das Vertrauen und brachten zum Ausdruck, „dass es Menschen geben muss, die Initiative zeigen und sich ehrenamtlich engagieren, ansonsten würde das Vereinsleben verkümmern“. Das sagte Florian Hesser (41). Er ist Vater von zwei Kindern und seit frühester Kindheit im SC Vöhringen aktiv. Nach fast 30 Jahren Jugend- und Aktivenspielzeit war und ist er auch als Sponsor stets vielseitig ins Vereinsleben eingebunden. Mit Malte Wittkugel – beide sind privat gut befreundet – ergänzt sich das Team, kann sich gegenseitig vertreten und unterstützen. „Ich selber war nie aktiver Handballer, habe aber durch meine Kinder, die in der Handballjugend aktiv sind, familiären Bezug zum SCV. Florian schwärmte mir vor, dass er mit seiner Vergangenheit beim Handball ganz viele positive Erinnerungen verbindet. Daran möchte ich für alle Abteilungsmitglieder anknüpfen und noch viele schöne gemeinsame Erinnerungen dazukommen lassen“, sagte er.