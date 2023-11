Handball

Handballer sind ihren Idolen in der Ratiopharm-Arena ganz nahe

Plus Handballer aus der ganzen Region fiebern in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm mit der deutschen Nationalmannschaft. Die Unterschriften der Profis sind begehrt.

Von Roland Furthmair

Auf die Handball-Fangemeinde in der Region war wieder einmal Verlass. Wie bereits vor fünf Jahren beim Testspiel der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena, damals ein 30:21-Sieg gegen Island, waren auch diesmal alle verfügbaren 4601 Tickets bereits im Vorverkauf vergeben worden. Kaum verwunderlich, dass die Stimmung schon vor dem Anpfiff gegen den amtierenden Afrikameister aus Ägypten bis zum 31:31-Endstand (Halbzeit 16:18) abermals nicht zu toppen war. Mit dem 39-jährigen Torhüter Silvio Heinevetter, Rechtsaußen Patrick Groetzki und Rückraum Kai Häfner standen noch drei Akteure vom letzten Gastspiel in Neu-Ulm in der Anfangsformation der DHB-Handballer.

Die wohl größte Anhängerschar auf den Rängen stellte der SC Vöhringen mit über 250 Ticketreservierungen: „Die Karten waren nicht einfach zu bekommen. Es ging hin und her, mal am Telefon, mal per E-Mail. Im Endeffekt wurden dann Plätze in verschiedenen Blöcken zugewiesen, obwohl ich schon im Sommer reserviert habe“, sagte Jugendleiterin Nadine Gebhard. Sie freute sich, dass zumindest die Minis und die E-Jugend des Vereins gemeinsam in einem Block untergebracht wurden. Nicht zu übersehen waren auch die Fans von der HSG Illertal, die mit 170 Reservierungen ebenfalls stark vertreten war. Die Fans aus Burlafingen waren am Ende des Tages um eine Erkenntnis reicher, meinten: „Also für Stehplätze entscheiden wir uns nicht mehr. Das war schon heftig, drei Stunden lang nicht sitzen zu können.“

