Wie weit trägt die Euphorie bei der Heim-EM, Thilo Brugger?

Am Wochenende gab es für die deutsche Mannschaft zwei Testspiel-Siege gegen Portugal, die Stimmung war ausgezeichnet. Von Mittwoch an wird es ernst.

Plus Die deutschen Handballer wollen bei der Heim-EM endlich wieder Edelmetall holen. So schätzt der Vöhringer Torjäger Thilo Brugger ihre Chancen ein.

Von Pit Meier

Deutschland hat 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio Bronze geholt und ist im selben Jahr in Polen Europameister geworden. Reicht es jetzt im eigenen Land wieder für Edelmetall, Herr Brugger?



Thilo Brugger: Ich würde es mir sehr wünschen, aber an den ganz großen Wurf glaube ich nicht. Die Favoriten sind andere Mannschaften: Frankreich, Spanien, Schweden und natürlich mein Turnierfavorit Dänemark. Ich denke, dass diese Nationen die Medaillen unter sich ausmachen werden. Deutschland hat eine junge Mannschaft, die bestimmt viel Euphorie entfachen kann. Doch ich befürchte, dass es nicht über das Halbfinale hinaus geht.

Der SC Vöhringen profitiert bei seinen Heimspielen oft von der tollen Atmosphäre im Sportpark. Ist das Heimrecht für die deutsche Mannschaft bei der Europameisterschaft ähnlich wichtig?



Thilo Brugger: Das Heimrecht ist immer ein großer Vorteil, das kann einen richtigen Push geben. Ganz wichtig ist das erste Spiel, in dem muss man das Publikum mitnehmen und Euphorie erzeugen.

