Heimsieg gegen Buchbach: Illertissen bleibt Tabellenführer

Mit einem 2:0 (0:0) gegen den TSV Buchbach festigte der FV Illertissen seine Tabellenführung in der Regionalliga Bayern. Nico Fundel und Furkan Kircicek sorgten mit ihren Treffern nach der Pause dafür, dass der FVI auch sein drittes Heimspiele gewann. Erneut gelang es der Defensive, ohne Gegentor zu bleiben. Bislang kassierte der Spitzenreiter in fünf Partien erst ein Tor.

Obwohl Trainer Holger Bachthaler umstellen musste, überzeugte seine Mannschaft erneut mit Geschlossenheit. Die erkrankten Maximilian Neuberger und David Udogu waren durch Marco Gölz und Niklas Jeck ersetzt worden. Auch Torjäger Yannick Glessing feierte nach der Halbzeit nach wochenlanger Verletzung sein Comeback. Buchbach versteckte sich aber keineswegs, suchte durchaus den Weg nach vorn. Die erste richtig gute Möglichkeit hatte der Illertisser Mittelstürmer Tobias Rühle, als er in der 22. Minute seinen Gegenspieler umkurvte. Doch sein Abschluss wurde kurz vor dem Tor geblockt. Auch Milos Cocic hatte kein Glück, verfehlte mit seinem Kopfball das Gästetor nur knapp.

Mit hoher Laufbereitschaft und konsequentem Stören bei Ballannahme machten es die Oberbayern den Einheimischen jedoch weiterhin schwer. Ihre beste Möglichkeit hatten sie erst kurz vor der Pause, doch Tobias Sztaf jagte den Ball in guter Position aus etwa zehn Metern weit übers Tor. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Linksverteidiger Nico Fundel, der seine Mannschaft auf die Siegesstraße brachte. Wie in der Vorwoche traf er mit einem trockenen Flachschuss zum 1:0. Mehr und mehr ergaben sich in der Folge gute Umschaltmomente für die Illertisser. Ein solcher ermöglichte das 2:0. Marco Gölz war auf der rechten Seite durchgelaufen, Furkan Kircicek drückte die scharfe Hereingabe über die Linie (76.). Zwischen zeitlich musste auch Torhüter Markus Ponath seinen Teil dazu beitragen , dass sein Kasten sauber blieb, lenkte einen Freistoß von Tobias Heiland gerade noch über die Latte.

Das sagt Illertissens Trainer Holger Bachthaler zum Heimsieg

Somit war Trainer Holger Bachthaler mit ihm und der gesamten Mannschaft letztlich zufrieden. Er sagte: „Es war ein sehr wichtiger Sieg. Wir haben gut ins Spiel gefunden und hatten in der ersten Halbzeit schon eine hohe Dominanz. Wir hätten eigentlich früher in Führung gehen müssen. In der ersten Halbzeit haben wir bis auf eine Chance keinen Torschuss von Buchbach zugelassen. In der zweiten Halbzeit haben wir zur richtigen Zeit das 1:0 erzielt. Am Ende haben wir keine großen Chancen mehr zugelassen. Über 90 Minuten war es ein verdienter Sieg.“

Bereits am kommenden Dienstag (17.45 Uhr) geht es für die Illertisser in der zweiten Runde des bayerischen Totopokals beim Bayernligisten Grünwald weiter, ehe am Samstag (14 Uhr) das Regionalliga-Auswärtsspiel bei Eintracht Bamberg folgt.

FV Illertissen: Ponath – Zeller, Jürgensen, Jeck – Gölz, Pudic (87. Sejdovic), Kilic (67. Kircicek), Cocic (85. Vochatzer), Fundel – Milic (46. Glessing), Rühle (80. Helmer).