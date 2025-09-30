Paukenschlag beim FV Illertissen: Jochen Schmitt übernimmt die Sportliche Leitung

Paukenschlag beim FV Illertissen! Der Verein stellt mit Jochen Schmitt einen neuen Sportlichen Leiter vor, der bereits ab 1. Oktober Vereinslegende Karl-Heinz-Bachthaler in dieser Funktion ablöst. Bachthaler soll seinen Nachfolger in den kommenden Wochen einarbeiten und wird dann dem FVI als Sportvorstand weiter erhalten bleiben. „Eine Entscheidung, über die wir sehr glücklich sind“, sagt Vorstandmitglied Serge Ahrens.

Die Vereinsführung des FV Illertissen dankt Bachthaler ausdrücklich für seine langjährige Tätigkeit als Sportlicher Leiter. Über Jahrzehnte hinweg habe er den Verein nachhaltig geprägt und entscheidend zu den Erfolgen beigetragen, insbesondere auch zu den jüngsten Sensationen im bayerischen Totopokal und im DFB-Pokal. Der FVI berichtet von „sehr positiven und konstruktiven Gesprächen“ zwischen Schmitt und der Vorstandsriege. Karl-Heinz Bachthaler meint: „Mit Jochen Schmitt gewinnen wir einen erfahrenen Fußballfachmann, der den FV Illertissen nicht nur aus der Vergangenheit kennt, sondern auch perfekt zu unserer Vereinsphilosophie passt. Seine Persönlichkeit, seine Erfahrung und seine Einstellung zum Fußball haben uns alle sofort überzeugt.“

Seit 2011 ist Schmitt Geschäftsführer bei der TSG Söflingen

Schmitt bringt nicht nur jahrzehntelange Erfahrung im Fußball mit, sondern auch eine beeindruckende Erfolgsbilanz als Organisator und Stratege. Seit Januar 2011 prägt er als Geschäftsführer die TSG Söflingen und hat den Verein nachhaltig weiterentwickelt. Mit über 5.000 Mitgliedern in 20 Abteilungen bietet die TSG ein breites sportliches Angebot. Aber auch auf dem Platz kann Schmitt auf eine beachtliche Laufbahn zurückblicken: In der Saison 2001/2002 absolvierte er 28 Spiele in der Oberliga für den SSV Ulm 1846 und stand in zwei DFB-Pokalpartien für die Spatzen auf dem Feld. 2003/2004 spielte er beim FV Illertissen. Trainer damals: Karl-Heinz Bachthaler. Dann führten ihn berufliche Verpflichtungen nach Berlin.

Jochen Schmitt spielte schon für Illertissen unter Trainer Karl-Heinz Bachthaler

Nach seiner aktiven Karriere startete Schmitt die Trainerlaufbahn: 2024/2025 führte er den SV Eggingen zum Aufstieg in die Bezirksliga. Er selbst sagt zum Engagement beim FV Illertissen: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung. Es ist eine großartige Chance, gemeinsam mit dem Verein, der Vorstandschaft und der Mannschaft neue sportliche Erfolge zu gestalten. Ich bin überzeugt, dass wir zusammen viel erreichen können.“ Als Sportlicher Leiter trägt er die Verantwortung für die Illertisser Mannschaften in der Regional- und der Landesliga. Hauptamtlich bleibt Schmitt Geschäftsführer bei der TSG Söflingen.