Jungspunde des FV Illertissen behalten die Nerven

Der FV Illertissen wurde am Samstag seinem Status als beste Auswärtsmannschaft der Fußball-Regionalliga Bayern gerecht und siegte beim TSV Aubstadt mit 3:1. Trainer Holger Bachthaler hatte eine sehr junge Truppe mit einem Altersdurchschnitt von nur 22,7 Jahren aufs Feld geschickt. Die behielt auch nach dem Nackenschlag nach 21 Minuten die Nerven: Eine verunglückte Flanke von Leon Heinze senkte sich über Torhüter Markus Ponath hinweg zum 1:0 für Aubstadt ins Netz. Es war das erste Gegentor für den Illertisser Torhüter nach zuvor vier Punktspielen „zu Null“.

FV Illertissen gewinnt in Aubstadt

Die Illertisser verstärkten daraufhin sofort ihre Angriffsbemühungen und hatten in der 24. Minute die erste richtig gute Möglichkeit durch Tobias Rühle, der am Fünfmeterraum in guter Position noch einmal quer spielte. Doch Yannick Glessing kam zu spät. Glessing selbst sorgte in der 33. Minute mit einem Flachschuss für weitere Gefahr vor dem Tor der Gastgeber, ehe Sturmkollege Tobias Rühle in der 39. Minute in einen verunglückten Rückpass von Adrian Hatmann lief und eiskalt zum 1:1 verwandelte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gingen die Illertisser sogar mit 2:1 in Führung. Leander Vochatzer verwertete die Kopfballvorlage von Liam Omore aus kurzer Distanz. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff zog Niklas Jeck mit dem 3:1 den Hausherren bereits endgültig den Stecker. Marco Mannhardt hatte von der Auslinie zurückgelegt und der Illertisser Abwehrrecke traf mit einem Flachschuss. Liam Omore hätte schließlich in der 57. Minute noch einen draufsetzen können. Torhüter Max Böhnke hatte den Ball nach einem Schuss von Nico Fundel nur abgeklatscht, doch der Illertisser Abwehrspieler köpfte den Abpraller über die Latte. Die Antwort der Hausherren auf den Zweitore-Rückstand waren weite und hohe Bälle, doch die brachten die stabile Defensive des FVI kaum in Verlegenheit.

„Wir wussten um die Schwere der Aufgabe in Aubstadt. Es ging vor allem darum, gut zu verteidigen“, resümierte Trainer Holger Bachthaler: „Am Anfang hatten wir einige Schwierigkeiten, wir profitierten dann aber von einem Fehler und kamen dadurch zum Ausgleich. In der zweiten Halbzeit wollten wir einfachen Fußball spielen und haben zum richtigen Zeitpunkt das 3:1 erzielt. Wir haben danach relativ wenig bis gar nichts mehr zugelassen.“

FV Illertissen: Ponath – Jeck, Neuberger, Kopf – Gölz, Vochatzer (90. Micic), Fundel, Mannhardt (77. Ekinci), Omore – Glessing (83. Cocic), Rühle (56. Milic).