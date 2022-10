Leichtathletik

18:00 Uhr

Zehnkämpfer Mathias Brugger macht schon mit 30 Jahren Schluss

Mathias Brugger nach dem Zehnkampf in diesem Jahr in Ratingen. Nach dem Karriereende stehen für ihn die Familie und der Beruf im Vordergrund.

Plus Zehnkämpfer Mathias Brugger hört mit nur 30 Jahren auf. Im Interview spricht er über die Gründe, die Liebe zum Sport und Erfahrungen, die ihm im Berufsleben weiterhelfen.

Von Pit Meier

Sie beenden ihre Karriere als Zehnkämpfer im relativ zarten Sportleralter von 30 Jahren. Warum so früh, Herr Brugger? Sie hätten doch noch ein paar gute Jahre vor sich gehabt.



Mathias Brugger: Ich bin generell ein sehr strukturierter Mensch. Dass ich in diesem Jahr aufhöre, das passt einfach in meine Lebensplanung. Das hatte ich unabhängig von der Form und der gesundheitlichen Verfassung schon länger geplant. Ich bin verheiratet, ich habe früher schon als Finanzassistent gearbeitet und jetzt zusätzlich mein Studium als Bauingenieur abgeschlossen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um zu sagen: Jetzt steht der Sport mal hintenan.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen